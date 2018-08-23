Çin'den ABD'ye Vergi Misillemesi

Çin, ABD’nin Çin mallarına getirdiği vergilere karşı misilleme olarak ABD menşeli ürünlere yüzde 25 ilave vergi getirildiğini açıkladı.

Çin'den ABD'ye Vergi Misillemesi

Çin, ABD'nin Çin mallarına getirdiği vergilere karşı misilleme olarak ABD menşeli ürünlere yüzde 25 ilave vergi getirildiğini açıkladı.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 16 milyar dolar tutarındaki ithal ABD ürünlerine yüzde 25 ilave vergi getirilmesine karar verildiği belirtilerek, ilave vergi kararının 23 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği bildirildi. - PEKİN

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