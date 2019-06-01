Çin'den ABD'ye misilleme: Yabancı firmalar için kara liste hazırlığı
Washington yönetimi tarafından casusluk yaptığı gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yasaklanan, Çin'de faaliyet gösteren birçok yabancı firma, kurum ve bireysel ticari oluşumlarla ilgili bir liste hazırlayacağı ve bu isimleri 'güvenilmez' olarak niteleyerek yaptırım uygulayacağı beli
ABD'nin casusluk yaptığı gerekçesiyle Huawei'e yaptırım uygulamasının ardından Çin harekete geçti. Pekin yönetimi, ABD'nin Huawei kararına misilleme olarak 'güvenilmez şirket ve kişiler' listesi hazırladığı ortaya çıktı.
Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Gao Feng ABD'nin piyasa hukukuna uymaksızın yapılan anlaşmaları bozması durumunda Çinli firmaların bu durumdan büyük zarar göreceğini açıkladı. Çinli yetkili ayrıca ticari faaliyetler dışı bir nedenle yapılan yaptırımların uygulanması durumunda yakın gelecekte Çin'in de misilleme yapacağını ve 'gerekli önlemleri' alacağını kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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