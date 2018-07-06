Çin'den ABD'ye Misilleme Uyarısı

ABD'nin Çin'den ithalatında 34 milyar dolarlık ek gümrük vergisi uygulamasını başlatmasının ardından Çin Ticaret Bakanlığından misilleme geldi. ABD'nin Çin'den ithalatında 34 milyar dolarlık ek gümrük vergisi uygulamasını bugün itibarı ile başlatması üzerine Çin Ticaret Bakanlığından sert bir açıklama geldi. Bakanlık Sözcüsü, "ABD, ekonomi tarihinin en büyük ticaret savaşını başlattı" dedi. Sözcü, söz konusu ek gümrük tarifesinin Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olmanın yanında, tipik bir "ticari zorbalık" örneği teşkil ettiğini, küresel endüstri ve değer zincirinin güvenliğine de tehdit oluşturduğunu belirtti. Açıklamada, bu adımın ABD şirketlerinin ve vatandaşlarının çıkarlarına hizmet etmeyeceği, aksine zarar vereceği vurgulandı. Sözcü, "Çin tarafı, ilk kurşunu atan taraf olmayacağını söylemişti. Ancak temel ulusal çıkarlarını ve halkının çıkarlarını korumak için misilleme yapmak zorunda bırakılmıştır" dedi. Bakanlığın, yeni tarifeden etki gören şirketleri desteklemek için de tedbirler alacağı açıklandı.

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

Diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in yeni tarifelere misillemeyle karşılık vermesi durumunda, ilave 200 milyar dolarlık gümrük vergisi getirileceği tehdidinde bulunmuştu.

(İHA)