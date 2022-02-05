Çin'den ABD'ye Kuzey Kore sorununun çözümü için "esneklik" önerisi

BİRLEŞMİŞ Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun, ABD'ye Kuzey Kore'nin nükleer programı sorununun çözülmesi için daha esnek bir yaklaşım sergilemesi önerisinde bulundu.

BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin talebi üzerine, Kuzey Kore'nin 30 Ocak'taki uzun menzilli füze denemesini kapalı oturumda görüştü.

Çin'in BM Büyükelçisi Jun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'ye "(Kuzey Kore'nin) Endişelerini gidermek için daha çekici, daha pratik, daha esnek yaklaşım, politika ve eylem üretebileceği" önerisinde bulundu.

Jun, "Bu sorunun çözümü zaten ABD'nin elinde." dedi.

ABD, İngiltere, Fransa, İrlanda, Arnavutluk, Japonya, Brezilya, Norveç ve Birleşik Arap Emirlikleri ise toplantı sonrası ortak bir açıklama yaparak, Kuzey Kore'nin son füze denemesini kınadı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, 9 ülke adına yaptığı ortak açıklamada, Kuzey Kore'nin son füze denemesinin 2017 yılından bu yana en uzun menzilli füze denemesini olduğunu söyledi.

Kuzey Kore'nin ocak ayında 9 füze denemesi yaptığına dikkati çeken Thomas Greenfield, Pyongyang'a karşı, "Baskıyı sürdürmek zorundayız." dedi.

Kuzey Kore'nin füze denemelerini kınayan ortak açıklamaya katılmayan özellikle Çin ve Rusya'ya bu konuda tek ses olunması çağrısı yapan Thomas Greenfield, "Konseyin süregelen sessizliğinin bedeli büyük olacak, Kuzey Kore'ye uluslararası topluluğa daha fazla meydan okuma cesareti verecek ve Güvenlik Konseyi kararlarının ihlallerini normalleştirecek." dedi.

Thomas Greenfield, Kuzey Kore'ye istikrarı bozan eylemlerini durdurması ve diyaloğa dönmesi çağrısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.