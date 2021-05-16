Çin'den ABD'ye İsrail-Filistin sorununun çözümü için BM Güvenlik Konseyine destek vermesi çağrısı
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Çin'den ABD'ye İsrail-Filistin sorununun çözümü için BM Güvenlik Konseyine destek vermesi çağrısı

Çin'den ABD'ye İsrail-Filistin sorununun çözümü için BM Güvenlik Konseyine destek vermesi çağrısı
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail-Filistin sorununun çözümü için ABD'ye Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine destek vermesi çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail-Filistin sorununun çözümü için ABD'ye Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine destek vermesi çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi, İsrail ve Filistin arasında giderek yükselen tansiyon ve İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşmek için 3. kez toplandı.

BM Güvenlik Konseyi mayıs ayı dönem başkanlığını yürüten Çin'in Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail-Filistin gerginliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığına dikkati çekerek uluslararası toplumu derhal hareket etmeye çağırdı.

Çin'in sivillere yönelik saldırıları kınadığını belirten Vang, İsrail ve Filistin'e ilk olarak ateşkes ve şiddete son vermeleri teklifinde bulundu.

ABD'yi BM Güvenlik Konseyinin sorunun çözümüne yönelik çabalarını engellemekle suçlayan Vang, "ABD'ye adil bir tutum sergileme ve sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıyoruz. ABD, gerginliğin azaltılması, güvenin tesis edilmesi ve siyasi çözüm için uluslararası toplumla birlikte BM Güvenlik Konseyine destek vermeli." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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Son dakika haberleri! Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'ye İsrail-Filistin sorununun çözümü için BM Güvenlik Konseyi'ne destek vermesi çağrısında bulundu
Son dakika haberleri! Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'ye İsrail-Filistin sorununun çözümü için BM Güvenlik Konseyi'ne destek vermesi çağrısında bulundu
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Çin'den ABD'ye İsrail-Filistin sorununun çözümü için BM Güvenlik Konseyine destek vermesi çağrısı - Haberler
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