Çin'den ABD'ye "İran'a yönelik yaptırımları kaldırın" çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çin'den ABD'ye "İran'a yönelik yaptırımları kaldırın" çağrısı

Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya - Haberler | Güncel
Çin'den ABD'ye 'İran'a yönelik yaptırımları kaldırın' çağrısı

Çin, ABD'yi İran'a yönelik tüm yaptırımları kaldırmaya çağırdı.

Son dakika: Savaşın ayak sesleri! Rusya, ABD'ye resti çekti: Asker gönderirseniz, ekstra adımlar atarız
Son dakika: Savaşın ayak sesleri! Rusya, ABD'ye resti çekti: Asker gönderirseniz, ekstra adımlar atarız
ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın
ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın

Çin, ABD'yi İran'a yönelik tüm yaptırımları kaldırmaya çağırdı.

Global Times'ın haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin İran nükleer anlaşmasına (Ortak Kapsamlı Eylem Planı-JCPOA) dönüşü başta olmak üzere uluslararası gündemi değerlendirdi.

Çin'in Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndaki adil duruşunu koruduğunu ve daha yapıcı bir rol oynadığını belirten Hua, ABD'nin ise daha önce İran nükleer anlaşmasından çekilerek gerilimi artırdığını ifade etti. Hua, ABD'nin anlaşmaya geri dönme kararının ise Çin tarafından memnuniyetle karşılandığını dile getirdi. İran'a yönelik yaptırımları da "hukuksuz" olarak nitelendiren Hua, tüm yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.

Hua, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2 trilyon doları aşan altyapı yatırım planı hakkındaki soruları da cevapsız bırakarak bunun "ABD'nin iç meselesi" olduğunu söyledi.

Çin'in yeni bir kalkınma stratejisi başlattığını dile getiren Hua, pek çok ülkenin de bu gelişimden payını fazlasıyla alacağını aktardı.

Hua, Myanmar'daki artan şiddet olaylarıyla ilgili de "Çin, Myanmar'daki çeşitli siyasi partilerin mümkün olan en kısa sürede diyalog ve istişareye başlamasını umuyor." diye konuştu. Çin'in Myanmar halkına zarar veren şiddetten ve dökülen kandan ciddi şekilde endişe duyduğunu vurgulayan Hua, ülkedeki durumun daha da kötüye gitmemesi için kısıtlayıcı tedbirler uygulanması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ali İhsan Su Ali İhsan Yavuz Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Kaan Yıldırım Armağan Çağlayan
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Alanya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çin'den ABD'ye "İran'a yönelik yaptırımları kaldırın" çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 16:55:29. #1.15#
title