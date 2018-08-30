Çin'den ABD'ye çok sert uyarı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, ABDli yetkililere her turda diğer ülkelere yaptırımtehdidinde bulunmamaları ve başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmemeleri çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri gerekçesiyle ABD'li yetkililerin Çin'e yaptırım talepetmelerine tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying başkent Pekin'dedüzenlediği olağan basın toplantısında, ABD'li yetkililerin Pekin yönetimineSincan'da insan hakları ihlalleri yaptığı gerekçesiyle yaptırım talep etmelerineilişkin, Çin'in insan hakları kayıtlarının ABD'den daha iyi durumda olduğunusavunarak, Çin'deki etnik azınlıkların dini özgürlüklerinin kanunlarlakorunduğunu belirtti.

Sözcü Hua, ABDli yetkililere her turda diğer ülkelere yaptırımtehdidinde bulunmamaları ve başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmemeleriçağrısında bulundu.

ABD'li senatörlerin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Ticaret BakanıSteven Mnuchin'e gönderdiği mektupta Çin'in Sincan'da insan hakları krizinisürdürdüğü belirtilerek, Pekin yönetimine yaptırımlar uygulanması talepedilmişti.

Mektupta ayrıca Çin'in Sincan bölgesinde bir milyona yakın Uygur'u göz altına alarak siyasi eğitim kamplarına gönderdiğine şeklinde iddialar yeralmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı daha önce de Birleşmiş Milletler tarafındanyaklaşık bir milyon Uygur'un keyfi gözaltı ve siyasi eğitim kamplarınagönderildiğini öne süren iddiaları yalanlamıştı.

Pekin yönetiminin, geçen ilkbahardan bu yana Sincan'da kamplardagözaltında tuttuğu ve aralarında yabancıların bulunduğu on binlerce Müslümanınbeynini "siyasi eğitim" adı altında yıkadığı ileri sürülmüştü.

Ayrıca Associated Press ajansının mayıs ayında yayınlanan özelhaberinde, kamplarda yürütülen enterne programıyla gözaltındaki Müslümanların,siyasi düşüncelerinin ve kimliklerinin yeniden şekillendirilmeye, inançlarınortadan kaldırılmaya çalışıldığı savunulmuştu.

Çinli yetkililer, gizlilikle yürütüldüğü iddia edilen program hakkındayorumda bulunmaktan kaçınırken, bazılarının, devlet medyasına aşırılık veayrılıkçılıkla mücadele için ideolojik değişiklikler gerektiği yönünde açıklamayaptığı biliniyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) bir süre önce yayınladığı raporda,son iki yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyicipolisiye tedbiri" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi açıdan tehlikeliolarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın "siyasieğitim merkezleri" denilen gözaltı merkezlerine gönderildiği iddialarına yervermişti.?

Avrupa Birliği (AB), Çin ile yapılan İnsan Hakları Diyaloğutoplantısında Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki "siyasi eğitim merkezleri"ninendişe kaynağı olduğunu vurgulamıştı.