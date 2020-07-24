Çin'den ABD'ye Çıngdu'daki başkonsolosluğunu kapatma talimatı
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Çin'den ABD'ye Çıngdu'daki başkonsolosluğunu kapatma talimatı

Çin hükümeti ABD'ye, ülkenin güneybatısındaki Çıngdu kentinde bulunan ABD Başkonsolosluğunu kapatma talimatı verdi.

Çin'den ABD'ye Çıngdu'daki başkonsolosluğunu kapatma talimatı
24.07.2020 07:39 | Son Güncelleme: 24.07.2020 07:55

Çin hükümeti ABD'ye, ülkenin güneybatısındaki Çıngdu kentinde bulunan ABD Başkonsolosluğunu kapatma talimatı verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 22 Temmuz'da Çin'in ABD'nin Houston kentindeki başkonsolosluğunun kapatılması talimatının ardından, Çıngdu'daki ABD Başkonsolosluğunun lisansının iptal edildiği bildirildi.

Bakanlık, söz konusu kararı, "ABD'nin mantıksız hamlesine karşı gerekli ve meşru bir cevap" olarak nitelendirdi.

ABD yönetimi 22 Temmuz'da, Teksas eyaletinin Houston kentindeki Çin diplomatik misyonunun 72 saat içinde kapatılması talimatını vermişti.

Hükümet bu karara gerekçe olarak, Çin'in buradaki başkonsolosluğunun "casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığı merkezi" haline gelmesini göstermişti.

Kaynak: AA

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