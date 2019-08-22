Çin'den ABD'ye çağrı: Sorunları eşitlik ilkesiyle çözelim

22.08.2019 16:13

Washington yanlış eylemlerde bulunmaya devam ederse, Çin de karşı tedbirler almak zorunda. ABD'yi eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde sorunlara çözüm getirmeye çağırıyoruz. Çünkü bu, hem ABD'ye hem de dünyaya faydalı olacak" dedi. Gao, ABD'nin son girişimlerinin sadece iki ülkeye değil, dünya ekonomisine zarar vereceği uyarısını da yaptı…

Çin Ticaret Bakanlığı, Washington'ı, Çin menşeli ürünlere ek gümrük tarifesi uygulama şeklindeki yanlış girişimini durdurup Çin ile aynı istikamette ilerlemeye çağırdı. Çin ve ABD arasındaki ekonomik ve ticari müzakereler hakkında bir açıklama yapan Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, iki tarafın ticaret heyetlerinin temaslarını sürdürdüklerini kaydetti.

Sözcü, ABD'nin Çin menşeli bazı ürünlere getirilecek ek gümrük vergisinin erteleneceğini ilan etmesine rağmen ticaret müzakerelerine katılan herhangi bir tarafın yeni tarife uygulamasının, sürtüşmenin tırmanmasına yol açacağını ifade etti. Ayrıca bunun iki ülkenin liderleri tarafından G20 Osaka Zirvesi'nde varılan mutabakata da ciddi şekilde aykırı olduğuna işaret eden Gao, Çin'in yeni ek gümrük vergisine şiddetle karşı çıktığını vurguladı.

Gao Feng, "Washington yanlış eylemlerde bulunmaya devam ederse, Çin de karşı tedbirler almak zorunda. ABD'yi eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde sorunlara çözüm getirmeye çağırıyoruz. Çünkü bu, hem ABD'ye hem de dünyaya faydalı olacak" dedi.

ABD'nin son girişimleri, küresel ekonomide durgunluğa yol açacak

ABD'nin yeni gümrük vergisini yürürlüğe koymasının, Çin'in ihracatına ve ekonomisine meydan okuma getireceğine dikkat çeken sözcü, ancak Çin'in çeşitli zorlukların üstesinden gelerek ulusal ekonominin ve dış ticaretin sağlıklı ve istikrarlı büyümesini koruyacağının altını çizdi.

Gao, ABD'nin son girişimlerinin iki ülkenin çıkarlarına zarar vermekle kalmayıp küresel ekonomide durgunluğa da yol açacağını söyledi. ABD'li bir finansal kuruluşun değerlendirmesinden bahseden Gao Feng, sıradan Amerikan ailelerinin ek tarifeler nedeniyle her yıl 100 milyar dolar bedel ödemesinin öngörüldüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler