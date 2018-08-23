Çin'den ABD'ye 16 Milyar Dolar Değerinde Misilleme Gümrük Vergisi

– ABD Başkanı Donald Trump'ın 16 milyar dolar değerindeki Çin ürünlerine uygulamaya koyduğu ek gümrük vergilerine Çin misilleme gümrük vergisiyle karşılık verdi.

ABD bugün itibariyle yarı iletkenler, kimyasal ve plastik ürünler, motosikletler ve elektrik scooterlar olmak üzere toplam 279 adet ve 16 milyar dolar değerinde Çin ürünlerine yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya başladı. ABD'ye karşılık olarak Çin Devlet Konseyi Gümrük Vergisi Komisyonu ise, yine 16 milyar dolar değerinde petrol, çelik ürünleri, otomobiller ve sağlık ürünleri olmak üzere çeşitli ABD ürünlerine misilleme gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Çin Ticaret Bakanı Zhong Shan ise yayınladığı bir açıklamada, Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne konuya ilişkin şikayette bulunacağını, söz konusu ABD gümrük vergilerine "tereddütsüz bir şekilde karşı" olduğunu ve aynı şekilde karşılık vereceğini belirtti. - İstanbul