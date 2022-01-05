Çin'den ABD yaptırımlarına maruz kalan Eritre'ye mali destek - Haberler
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Çin'den ABD yaptırımlarına maruz kalan Eritre'ye mali destek

Çin'den ABD yaptırımlarına maruz kalan Eritre'ye mali destek
AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Çin, komşusu Etiyopya'daki iç savaşa müdahil olduğu gerekçesiyle ABD yaptırımlarına maruz kalan Eritre'ye 15,7 milyon dolar mali destek sağlayacağını açıkladı.

Çin, komşusu Etiyopya'daki iç savaşa müdahil olduğu gerekçesiyle ABD yaptırımlarına maruz kalan Eritre'ye 15,7 milyon dolar mali destek sağlayacağını açıkladı.

Eritre Hükümet Sözcüsü Yemane Meskel, yaptığı açıklamada, ülkeye 2 günlük resmi ziyarette bulunan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin, Eritreli mevkidaşı Osman Salih ve Devlet Başkanı Isaias Afewerki ile bir araya geldiğini belirtti.

"Çin tarafı, Eritre'ye yönelik tek taraflı yaptırımlara karşı çıkıyor." ifadesini kullanan Meskel, Eritre'nin de Tayvan'ı ana karanın parçası olarak gören "Tek Çin" prensibine bağlı olduğunu belirtti.

Meskel, her iki tarafın da ekonomi alanında iş birliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldığını kaydederek Çin'in Eritre'ye yaklaşık 15,7 milyon dolar mali destekte bulunacağını aktardı.

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray eyaletinde Kasım 2020'de başlayan isyana sınır ötesine geçerek müdahil olan Eritre, ABD tarafından yaptırımlara maruz bırakılmıştı.

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AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri

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