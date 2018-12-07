Çin'den ABD ve Kuzey Kore'ye Nükleerden Arındırılma Çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore ve ABD'ye Kore Yarımadasının nükleerden arındırılması konusunda aynı yönde hareket etmeleri çağrısında bulunarak, tarafların karşılıklı endişelerini dikkate alması gerektiğini söyledi.

Şi, resmi ziyaret kapsamında başkent Pekin'de bulunan Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho'yu Tienanmın Meydanı'nda bulunan Büyük Halk Salonu'nda kabul etti.

Görüşmede Kore Yarımadasında olumlu değişimlerin meydana geldiğini ve yarımadanın meselesinin "doğru yol" olan siyasi çözüme geri döndüğünü belirten Şi, "Kuzey Kore ve ABD'nin nükleerden arındırılma konusunda aynı yönde ilerlemesini, tarafların makul kendi endişelerilerini dikkate almalarını ve yarımadanın barış görüşmeleri sürecini olumlu gelişmelere ilerletmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Çin'in "her zamanki gibi Koreler arası ilişkilerin iyileşmesini, uzlaşma ve iş birliğini destekleyeceğini" söyleyen Şi, Çin -Kuzey Kore ilişkilerine yönelik de iki tarafın yakın iletişimi güçlendirmesi, yarımada meselesinin siyasi çözümünü teşvik etmesi ve bu konuda ortak çaba göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri de ülkesinin Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılmasına bağlı olduğunu belirterek, yarımada ve bölgenin barış ve istikrarı için Çin tarafıyla yakın iletişimi sürdürmeye hazır olduğunu söyledi.

Ri ayrıca ikili diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 70'inci yıl dönümü kutlamaya, ikili iş birliğini güçlendirmeye ve pekiştirmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Ri gün içinde Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşmüştü.