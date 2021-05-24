Çin'den ABD ve Güney Kore'ye "Tayvan sorununa karışmama" uyarısı
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Çin'den ABD ve Güney Kore'ye "Tayvan sorununa karışmama" uyarısı

Çin'den ABD ve Güney Kore'ye 'Tayvan sorununa karışmama' uyarısı
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Çin, ABD ve Güney Kore'yi Tayvan sorununa müdahale etmemeleri konusunda uyardı.

Çin, ABD ve Güney Kore'yi Tayvan sorununa müdahale etmemeleri konusunda uyardı.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CTGN) haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Washington ziyaretinin ardından yayımlanan ortak bildiride Tayvan sorununa değinilmesine tepki gösterdi.

Tayvan sorununun tümüyle Çin'in iç meselesi olduğunu vurgulayan Cao, "ABD-Güney Kore ortak bildirisinin ilgili içeriğinden kaygılıyız. Bizce ABD-Güney Kore ilişkileri bölgesel barış ve istikrarı, kalkınma ve refahı teşvik edici olmalı, Çin dahil üçüncü tarafların çıkarlarına zarar vermemelidir. "ifadelerini kullandı.

Tayvan sorununa her türlü müdahaleyi "Çin'in iç işlerine müdahale" olarak değerlendireceklerini kaydeden Cao, "Ülkelere Tayvan ile ilgili sarf ettikleri sözler konusunda dikkatli olmayı, ateşle oynamaktan kaçınmayı tavsiye ediyoruz." uyarısında bulundu.

ABD-Güney Kore ortak bildirisinde "tarafların Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrara katkı sağlayacakları" belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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