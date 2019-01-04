Çin'den ABD Seyahat Uyarısına Tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, ABD Dışişleri Bakanlığınca yapılan yeni seyahat uyarısı hakkında yaptığı açıklamada, Çin'in yabancı vatandaşların yasal haklarını koruduğunu yineledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında ABD'nin vatandaşlarına yaptığı seyahat uyarısı hakkında Çin'in yabancı vatandaşların yasal haklarını koruduğunu yineleyerek, "Son yıllarda ABD, Çin vatandaşlarının ABD'ye girmesine türlü bahane ve nedenlerle engel çıkarıp yersiz soruşturmalar yapıyor" dedi.

"Ocak-Kasım 2018'de 2,3 milyon Amerikan vatandaşı Çin'e ziyarette bulundu" diyen Lu, Çin'e seyahat eden her ABD vatandaşının Çin'den ABD'ye giden Çin vatandaşlarından çok daha fazla olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'de gerçekleştirilen üst düzey gözaltıların ardından vatandaşlarına Çin'e giderken daha fazla dikkat gösterme konusunda yeni uyarıda bulunmuştu. Yenilenen uyarıda, ABD ve Çin'de çifte vatandaşlıkları olan kişilerin ülkeden ayrılmalarını engelleyen sözde çıkış yasakları yüzünden özellikle risk altında olduğu bildirilerek, ülkeden çıkış yasaklarının diğer insanları da Çin'e geri çekmek için kullanıldığı bildirilmişti. Uyarıda, ABD, Çin'e seyahat eden vatandaşlarına pasaportlarını geçerli bir Çin vizesiyle kullanmalarını tavsiye ederek, vatandaşların gözaltına alındıklarında veya tutuklandıklarında yetkililerden derhal ABD Büyükelçiliğini bilgilendirmelerini istemelerini tavsiye etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, çifte vatandaşlığın Çin hukuku kapsamında kabul edilmediğini belirterek, "ABD'li Çin vatandaşlarının veya Çinli ABD vatandaşlarının malları inceleme altına alınabilir" uyarısında bulunmuştu. - PEKİN

Kaynak: İHA