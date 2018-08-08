Çin'den ABD Petrol ve Otomobillerine Yüzde 25 Gümrük Vergisi

Çin 16 milyar değerinde ABD ürününe yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini duyurdu. Açıklamada ABD petrol ve ABD'de üretilen otomobillerin de bu gümrük vergilerine tabi olacağı belirtildi.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama'da yıllık toplam ithalat değeri 16 milyar dolar olan ABD ürününe yüzde 25 ek gümrük vergisi getirildiği duyuruldu.

Açıklamaya göre ABD petrolü ve ABD'de üretilen otomobiller de ek gümrük vergisi uygulanacak ürünler arasında. - İstanbul