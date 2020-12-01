Çin'den ABD'nin Venezuela ile iş yapan Çinli firmaya yaptırım kararına "yasa dışı" değerlendirmesi
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Çin'den ABD'nin Venezuela ile iş yapan Çinli firmaya yaptırım kararına "yasa dışı" değerlendirmesi

01.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:11
Çin'den ABD'nin Venezuela ile iş yapan Çinli firmaya yaptırım kararına

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela ile iş yapan Çinli bir firmaya yaptırım kararını yasa dışı olarak nitelendirerek Washington yönetimini yaptırımı kaldırmaya çağırdı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela ile iş yapan Çinli bir firmaya yaptırım kararını yasa dışı olarak nitelendirerek Washington yönetimini yaptırımı kaldırmaya çağırdı.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD'nin Çinli devlete ait Çin Ulusal Elektronik İthalat ve İhracat Şirketine (CEIEC) Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini desteklediği gerekçesiyle yaptırım uygulayacağını ilan etmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Tek taraflı yaptırım gibi araçların" istismar edilerek Venezuela halkının kalkınma rotasını değiştirmeye zorlanmasına karşı çıktıklarını belirten Hua, "Çin, Venezuela ile ilişkiler geliştirmeye önem veriyor, Venezuela halkının yanında duruyor, Venezuela hükümetinin ulusal egemenliğini korumasını destekliyor." ifadesini kullandı.

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Sözcü Hua, "ABD'nin ilgili kararının Venezuela ile iş yapan Çinli şirketlere baskı yapmak için bahane uydurmaktan ibaret olduğu" değerlendirmesinde bulunarak, Washington yönetimini "somut eylemlerle hatasını düzeltmeye ve tüm yasa dışı yaptırımları kaldırmaya" çağırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, "ABD, bugün gayrimeşru Maduro rejiminin, Venezuela'da demokrasinin altını oyma çabalarına destek verdiği için CEIEC'ye yaptırım uyguluyor. Bu çabalara internet kısıtlaması, rejimin siyasi muhaliflerini dijital olarak izlemek dahildir." ifadesi kullanılmıştı.

Çinli şirketin, Venezuelalı kurumlara yazılım sağlamasının yanında bu kurumları teknik uzmanlık konusunda eğittiğine değinilen açıklamada, "CEIEC, Venezuela'da internet hizmetinin yüzde 70'ini sağlayan ve sıklıkla çevrim içi bağımsız gazeteleri ve muhalefet mensuplarının yaptıkları konuşmaları engelleyen, devletin telekomünikasyon sağlayıcısı Venezuela Ulusal Telefon Şirketine (CANTV) siber ve teknik uzmanlık sağlıyor." denilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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