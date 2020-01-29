Çin'den ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı ile ilgili diyalog ve müzakere çağrısı Açıklaması

29.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:32

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin "yüzyılın anlaşması" adı altında duyurduğu sözde Orta Doğu barış planına ilişkin, "Filistin sorununun çözümüne yönelik herhangi bir plan, ana sorumluların özellikle Filistin'in görüş ve tutumunu dikkate almalı." açıklamasını yaptı

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin meselesinin çözümü için Birleşmiş Milletler kararlarını işaret etti.

Hua, BM'nin iki devletli çözüm ve arazi mübadelesi konusunda uluslararası oydaşma bulunduğunu ve buna saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Sözcü, "Filistin sorununun çözümüne yönelik herhangi bir plan, ana tarafların özellikle Filistin'in görüşlerini ve tutumunu dikkate almalı." ifadelerini kullandı.

Söz konusu planın eşit diyalog ve müzakere yoluyla anlaşmaya ulaşması gerektiğini vurgulayan Hua, Filistin meselesinde bir an önce kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması gerektiğini dile getirdi.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Donald Trump, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

Kaynak: AA