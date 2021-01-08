Çin'den ABD'nin BM büyükelçisi Kelly Craft'ın Tayvan'ı ziyaret edecek olmasına tepki
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Çin'den ABD'nin BM büyükelçisi Kelly Craft'ın Tayvan'ı ziyaret edecek olmasına tepki

08.01.2021 04:27 | Son Güncelleme: 08.01.2021 04:30
Çin'den ABD'nin BM büyükelçisi Kelly Craft'ın Tayvan'ı ziyaret edecek olmasına tepki

BİRLEŞMİŞ Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD'nin BM Büyükelçisi Kelly Craft'ın Tayvan'a ziyaret edecek olmasına tepki gösterdi.

BİRLEŞMİŞ Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD'nin BM Büyükelçisi Kelly Craft'ın Tayvan'a ziyaret edecek olmasına tepki gösterdi.

Çin'in BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Craft'ın ziyaretine şiddetle karşı çıkıldığını belirtildi.

Tayvan'ın "Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğu" ifade edilen açıklamada, "Çin, ABD ile Tayvan bölgesi arasındaki her türlü resmi temasa kesinlikle karşı. Pozisyonumuz tutarlı ve net." denildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın Tayvan'ı ziyaret edeceğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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