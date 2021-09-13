Çin'den ABD'nin başkenti Washington'daki Taipei Temsilcilik Ofisi'nin adının değiştirilmek istenmesine tepki - Haberler
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Çin'den ABD'nin başkenti Washington'daki Taipei Temsilcilik Ofisi'nin adının değiştirilmek istenmesine tepki

AA / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel
Çin'den ABD'nin başkenti Washington'daki Taipei Temsilcilik Ofisi'nin adının değiştirilmek istenmesine tepki

Çin, ABD'nin başkent Washington'daki "Taipei" temsilciliğinin adını "Tayvan" temsilciliği olarak değiştirmek istemesine tepki gösterdi.

Çin, ABD'nin başkent Washington'daki "Taipei" temsilciliğinin adını "Tayvan" temsilciliği olarak değiştirmek istemesine tepki gösterdi.

Global Times'ın haberine göre ABD'nin, Washington'daki "Taipei Ekonomik ve Kültürel Temsilcilik Ofisi"nin (TECRO) adını "Tayvan Temsilcilik Ofisi" olarak değiştirmeyi planlamasına Çin'den yanıt gecikmedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijan, haftalık basın toplantısında isim değişikliğine tepki göstererek, "ABD ile Tayvan Adası arasındaki her türlü etkileşimin durdurulması gerektiğini" vurguladı.

Zhao, ABD'yi Tayvan'daki "ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller göndermeyi bırakması ve tek Çin ilkesine uyması" konusunda uyardı.

Financial Times'ta yer alan haber de, ABD'li yetkililerin, Tayvan'daki Demokratik İlerleme Partisi'nden gelen talep üzerine, isim değişikliğini "ciddi şekilde değerlendirdiği" kaydedildi.

Pekin Üniversitesinde Çin-ABD ilişkilerine ilişkin araştırmalar yürüten Ni Feng, ABD'nin "geleneksel bir şehir ismi olan Taipei'yi Tayvan olarak değiştirmesi halinde, Tayvan'ı bir ülke gibi Çin ile aynı konumda değerlendirdiğine dair net bir mesaj vereceğini" belirtti.

Ni, isim değişikliğinin ciddi sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri
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Haber: Çin'den ABD'nin başkenti Washington'daki Taipei Temsilcilik Ofisi'nin adının değiştirilmek istenmesine tepki - Haberler
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