Çin'den ABD'li iki diplomata 'Tayvan ziyareti' yaptırımı Çin'in ABD'li iki diplomata Tayvan'a yaptıkları ziyaret nedeniyle yaptırım uygulayacağı belirtildi.

Çin'in ABD'li iki diplomata Tayvan'a yaptıkları ziyaret nedeniyle yaptırım uygulayacağı belirtildi. Çin, Tayvan'ı ayrılıkçı bir eyalet olarak görüyor.

Çin'in ABD'li iki diplomata ve bağlı oldukları şirketlere Tayvan'a yaptıkları ziyaret nedeniyle yaptırım uygulayacağı bildirildi. Ağustos ayında da ABD Sağlık Bakanı Alex Azar başkanlığındaki heyet Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen'i ziyaret etmişti.Çin, Tayvan'ı bir devlet olarak tanımıyor. İkinci Dünya Savaşının ardından çıkan iç savaşta, Çin Milliyetçi Partisi ülkeden kaçarak Tayvan adasına gitmiş ve burada Çin Cumhuriyeti'nin devamı olduklarını belirten bir deklarasyon yayınlamıştı.

Kaynak: DHA