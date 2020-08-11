Çin'den ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun muhalif medya patronuyla ilgili açıklamalarına tepki
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Çin'den ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun muhalif medya patronuyla ilgili açıklamalarına tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Hong Kong'da muhalif medyadan Apple Daily ve Next Digital'in kurucusu ve iş insanı Jimmy Lai'nin gözaltına alınmasıyla ilgili ifadelerine tepki gösterdi.

Çin'den ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun muhalif medya patronuyla ilgili açıklamalarına tepki
11.08.2020 16:01 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:01

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Hong Kong'da muhalif medyadan Apple Daily ve Next Digital'in kurucusu ve iş insanı Jimmy Lai'nin gözaltına alınmasıyla ilgili ifadelerine tepki gösterdi.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin'de yaptığı açıklamada, Pompeo'nun Hong Kong ile ilgili meselelerde defalarca "asılsız yorumlarda" bulunduğunu ve Çin'in ulusal güvenliğini korumak için meşru çabalarını haksız şekilde suçladığını belirtti.

Cao, Pompeo'nun "politik yalanlarının" hiçbir temeli olmadığını söyledi.

ABD'nin Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) çekilme kararının, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uluslararası çabaların altını oyduğunu ve acil uluslararası desteğe ihtiyacı bulunan gelişmekteki ülkeler üzerinde ciddi olumsuz etkiye sahip olduğunu belirten Cao, söz konusu durumun Washington yönetiminin tek taraflılığının bir başka örneği olduğunu kaydetti.

Pompeo'dan gözaltına tepki

Pompeo, hem Twitter'da hem de katıldığı bir konferansta yaptığı açıklamalarda, Lai'nin gözaltına alınmasına tepki göstermiş, Lai'nin Hong Kong halkı için iyi işler isteyen bir vatansever olduğunu belirtmişti.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, Lai'nin yeni çıkan Ulusal Güvenlik Yasası'nı ihlal suçlamasıyla gözaltına alınmasını protesto etmek isteyenler, gazetenin bugünkü sayısını satın almıştı.

Çin ile ABD arasında Hong Kong gerilimi daha fazla artabilir

ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler ve Hong Kong'daki muhaliflerin karşı çıktığı yeni güvenlik yasası nedeniyle Çin'in Batı'yla ilişkileri, son yıllarda gerilimlere sahne oluyor.

Washington yönetimi, geçen hafta aralarında Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, Çin'in Hong Kong İrtibat Bürosu Direktörü Luo Huining ve Hong Kong Polis Gücü Komiseri Chris Tang Ping'in aralarında bulunduğu 11 yetkiliye yaptırım kararı almıştı.

Pekin yönetimi ise ABD'nin bu kararına karşılık aralarında ABD'li senatör Ted Cruz, Marco Rubio ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bulunduğu 11 ABD'li yetkiliye yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.

Diğer yandan ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, "Jimmy Lai, oğulları ve meslektaşlarının yanındayız. Pekin yönetimini de acilen Ulusal Güvenlik Yasası'nı feshetmeye ve Hong Kong'da hukukun üstünlüğünü yeniden sağlamaya davet ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Söz konusu gözaltılar, Pekin yönetiminin, ABD'nin 11 Hong Kong ve Çinli yetkiliye yaptırım kararına cevap olarak değerlendirilirken, Washington yönetiminin Hong Kong'daki 1000'den fazla ABD'li şirketin buradan ayrılmasını sağlayarak gerilimi farklı bir seviyeye çıkarabilme ihtimali bulunuyor.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping'in onayının ardından Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.??

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar devam kitlesel protesto hareketini hedef alıyor.?

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş insanları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

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