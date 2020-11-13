Çin'den ABD başkanı seçilen Joe Biden'a tebrik
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Çin'den ABD başkanı seçilen Joe Biden'a tebrik

13.11.2020 11:26 | Son Güncelleme: 13.11.2020 11:31
Çin'den ABD başkanı seçilen Joe Biden'a tebrik

Çin, resmi olmayan sonuçlara göre, ABD'nin seçilmiş 46'ıncı Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti.

Çin, resmi olmayan sonuçlara göre, ABD'nin seçilmiş 46'ıncı Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden için, " ABD vatandaşlarının seçimlerine saygı duyuyoruz. Sayın Biden ve Başkan Yardımcısı Harris'i tebrik ederiz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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