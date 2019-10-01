Çin'den 70'inci yıl dönümü kutlamalarında dünyaya gövde gösterisi

01.10.2019 16:03

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit töreninde, yeni üretilen çok sayıda silah bir güç gösterisi olarak teşhir edildi.