Çin'den 70'inci yıl dönümü kutlamalarında dünyaya gövde gösterisi

01.10.2019 10:01

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yıl dönümü ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlanırken, başkent Pekin'de Tiananmen Meydanı'ndaki askeri geçit töreninde yeni üretilen çok sayıda silah güç gösterisi olarak teşhir edildi.



Her on yılda bir önemli törenlere sahne olan Tiananmen'deki geçit törenine 15 bin asker, 160 hava aracı, 580 askeri ekipman katıldı. Euronews.com'da Görüntüle