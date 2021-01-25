ÇİN'DEN 6,5 MİLYON DOZ AŞI TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
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ÇİN'DEN 6,5 MİLYON DOZ AŞI TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

25.01.2021 07:03 | Son Güncelleme: 25.01.2021 07:07
ÇİN'DEN 6,5 MİLYON DOZ AŞI TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

İSTANBUL DHA- ÇİN'den 6,5 milyon doz aşıyı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

Soner HASIRCIOĞLU - Feridun AÇIKGÖZ - İSTANBUL DHA-  ÇİN'den 6,5 milyon doz aşıyı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

Koronavirüs aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait TK 6175 sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak saat 06.15'te İstanbul Havalimanı'naindi. Çin'in başkenti Pekin'den hareket eden uçağın İstanbul'a inişiyle aşıların bulunduğu konteynerler, gümrük işlemlerinin ardından uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı. Uçakla, inaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümünü oluşturan 6,5 milyon doz aşının getirildiği kaydedildi. Daha önce de Çin'den 3 milyon doz aşı getirilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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