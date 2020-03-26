Çin'den 44 koli medikal malzeme getirildi Çin Halk Cumhuriyeti 44 koli medikal malzemeyi Türkiye'ye gönderdi.

Çin Halk Cumhuriyeti 44 koli medikal malzemeyi Türkiye'ye gönderdi. Malzemeleri taşıyan kargo uçağı dün akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi. Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu medikal malzemelerin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildiğini açıkladı.

Çin Halk Cumhuriyeti, 44 koli maske, izole elbise ve medikal malzemeyi Türkiye'ye gönderdi. Yardım malzemelerini taşıyan Türk Hava Yolları Kargo uçağı dün akşam saatlerinde Bişkek'ten İstanbul'a ulaştı. İstanbul Atatürk Havalimanı'na inen uçaktan alınan 44 koli malzeme, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nun twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başkonsolos Cui Wei'nin yönlendirmesi sonrasında, Bank of China Türkiye şubesi, 44 koliden oluşan maske, izole elbise gibi medikal malzemeleri dün İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim etti" ifadelerini kullanıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA