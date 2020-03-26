ÇİN'DEN 44 KOLİ MEDİKAL DESTEK
İstanbul DHAKoronovirüs salgını nedeniyle Çin'den İstanbul'a 44 koli medikal destek verildi,Çin Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamada, "Başkonsolos Cui Wei'nin yönlendirmesi sonrasında, Bank of China Türkiye şubesi, 44 koliden oluşan maske, izole elbise gibi medikal malzemeleri dün İstanbul...
26.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:45
İstanbul DHA
Koronovirüs salgını nedeniyle Çin'den İstanbul'a 44 koli medikal destek verildi,
Çin Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamada, "Başkonsolos Cui Wei'nin yönlendirmesi sonrasında, Bank of China Türkiye şubesi, 44 koliden oluşan maske, izole elbise gibi medikal malzemeleri dün İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim etti" denildi.
Kaynak: DHA