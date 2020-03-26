Çin'den 44 koli medikal destek KORONOVİRÜS salgını nedeniyle Çin'den İstanbul'a 44 koli medikal destek verildi.

KORONOVİRÜS salgını nedeniyle Çin'den İstanbul'a 44 koli medikal destek verildi.

Çin Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamada, "Başkonsolos Cui Wei'nin yönlendirmesi sonrasında, Bank of China Türkiye şubesi, 44 koliden oluşan maske, izole elbise gibi medikal malzemeleri dün İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim etti" denildi.

Kaynak: DHA