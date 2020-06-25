- Çin'den 2 Kanada vatandaşı için Wanzhou teklifi
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- Çin'den 2 Kanada vatandaşı için Wanzhou teklifi

- Çin'den 2 Kanada vatandaşı için Wanzhou teklifi Çin, Huawei'nin Baş Finans Memuru Meng Wanzhou'nun serbest bırakılmasına karşılık tutukladığı 2 Kanada vatandaşını serbest bırakmayı teklif etti.

25.06.2020 21:02 | Son Güncelleme: 25.06.2020 21:05

- Çin'den 2 Kanada vatandaşı için Wanzhou teklifi

OTTAWA - Çin, Huawei'nin Baş Finans Memuru Meng Wanzhou'nun serbest bırakılmasına karşılık tutukladığı 2 Kanada vatandaşını serbest bırakmayı teklif etti.

Çin, Kanada'nın 1 Aralık 2018 tarihinde Vancouver şehrinde Huawei'nin kurucusunun kızı olan Baş Finans Memuru Meng Wanzhou'yu tutuklamasından kısa bir süre sonra Kanada vatandaşı olan eski Diplomat Michael Kovrig ve iş adamı Michael Spavor'u "devlet güvenliği" suçlamaları ile gözaltına almıştı. Çin, geçtiğimiz günlerde ise Kovrig ve Spavor'un casusluk suçlaması ile ömür boyu hapis cezası alabileceğini açıklamıştı. Kanada ise tutuklamaları "keyfi" olarak nitelendirmiş ve 2 Kanadalının serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Çin ise tutuklamaların Wanzhou'nun tutukluluğuyla ile ilgili olmadığını savunmuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, yaptığı açıklamada gözaltına alınan 2 Kanadalının kaderinin Wanzhou'nun serbest bırakılmasına bağlarken, Kanada'nın Wanzhou'nun iadesine müdahale etmesi için çağrıda bulundu. Lijian, "Bu seçenekler hukukun üstünlüğü içindedir ve 2 Kanadalının durumuna çözüm bulmak için uygun olabilir. Kanada hükümetinin bu olayı Kanada yasalarına göre adil bir şekilde ele alabileceğini gösteriyor. Bir kez daha Kanada tarafını hukukun üstünlüğüne saygı duymaya ve Çin'in endişelerine karşı ciddi bir şekilde davranmaya çağırıyoruz. Siyasi manipülasyonu durdurmaya ve hemen Bayan Meng'in serbest bırakılarak, Çin'e güvenli bir şekilde geri dönmesini talep ediyoruz" dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Herhangi bir hükümetin ilk önceliğinin vatandaşlarını korumak olduğu açıktır. Çin de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ülkeler rastgele ve keyfi olarak Kanadalıları tutuklayarak bizden istediklerini elde edebileceklerini fark ederse? Bu durum dünyayı dolaşan çok sayıda Kanadalıyı baskılara karşı savunmasız hale getirir. Bu durum her yıl yurtdışında yaşayan ve seyahat eden milyonlarca Kanadalıyı tehlikeye atar. Kanada vatandaşları kullanılarak yapılan siyasi baskıların adalet sistemimizin işleyişini etkilemesine izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

- Çin'den 2 Kanada vatandaşı için Wanzhou teklifi

Kaynak: İHA

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