Çin Demiryolu Ekspresi Marmaray'dan geçerek 'ilk kez' Avrupa kıtasına girdi

Çin Demiryolu Ekspresi Marmaray'dan geçerek 'ilk kez' Avrupa kıtasına girdi

Uzak Doğu ülkesi Çin'den Avrupa'ya demir yolu üzerinden kesintisiz şekilde giden ilk tren olan Çin Demiryolu Ekspresi (China Railway Express), İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine gelerek Avrupa topraklarına giriş yaptı

07.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:28
Çin Demiryolu Ekspresi Marmaray'dan geçerek 'ilk kez' Avrupa kıtasına girdi

Uzak Doğu ülkesi Çin'den Avrupa'ya demir yolu üzerinden kesintisiz şekilde giden ilk tren olan Çin Demiryolu Ekspresi (China Railway Express), İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine gelerek Avrupa'ya giriş yaptı.


Böylelikle toplam uzunluğu 820 metre olan 42 konteyner yüklü vagonla hareket eden tren, Avrupa kıta sahanlığına ilk kez ulaşarak tarihe geçti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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