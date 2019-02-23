Çin Demir Yollarının Kilidi Türk Şirketinden

Mesan Kilit Genel Müdürü Mustafa Mertöz, şu anda ihracatta en hızlı büyüdükleri ülkenin Çin olduğunu belirterek, "Bugün Çin'in en büyük jeneratör üreticisi ihracat ürünlerinin hepsinde Mesan ürünlerini kullanıyor. Çin devlet demir yollarının kilitleme sistemlerini üretiyoruz." açıklamasını yaptı.

Mertöz, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl yüzde 25 olarak koydukları büyüme hedefini tutturduklarını, özellikle ihracata ağırlık verdiklerini belirtti.

Geçen yıl toplam üretimlerinin yüzde 70'ine yakınını ihraç ettiklerini aktaran Mertöz, "2019'da yine ihracat odaklı büyümeyi hedefliyoruz. İhracatın toplam payın içerisinde yüzde 75'e çıkacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Mesan'ın toplam ihracatının yüzde 50'sinden fazlasını Batı Avrupa'ya yaptığına işaret eden Mertöz, bu pazarları koruyarak Çin ve ABD'ye yeni açılım yapacaklarını bildirdi.

Mertöz, 2018'de Çin'e yaptıkları ihracatı 15 katına çıkardıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bizim şu anda ihracatta en hızlı büyüdüğümüz yer Çin. Toplam ihracatımız içinde Çin'in payının yüzde 3'e çıkacağını tahmin ediyoruz. 2019 bizim için Çin yılı olacak diyebiliriz. Aslında daha önce de çok denememiz olmuştu ama şu anda Çin'de ciddi bir iç piyasa ve kaliteli ürün talebi var. İlk kez orada yerleşik bir satış ekibi kurduk. Üreticilerle devamlı görüşmeler yapıyoruz. 10 yıl önce endüstriyel kilit üretiminde üçüncü olan Çin, şimdi açık ara birinci sırada ve 3,5 milyar dolarla dünya endüstriyel kilit pazarının yüzde 10'unu oluşturuyor."

"Çin telekom sektörüne elektromekanik kilit sistemi sağlayacağız"

Mustafa Mertöz, kaliteli ürünler ürettiklerini, bu nedenle "Çin'de ürün satılmayacağı" tezinin doğru olmadığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çin bizden aldığı ürünleri Orta Doğu ve Avrupa pazarlarına satıyor. Bugün Çin'in en büyük jeneratör üreticisi ihracat ürünlerinin hepsinde Mesan ürünlerini kullanıyor. Çin devlet demir yollarının kilitleme sistemlerini üretiyoruz. Oradaki demir yolu yetkilileri bize Amerika'da üretilen ürünlerden daha iyi ürünleri, daha uygun fiyata ürettiğimizi belirtti. Amerika pazarının her zaman bizden daha iyi görülmesine rağmen bu işi almayı başardık. Çin konusunda çok ümitliyiz. Ayrıca Çin'deki telekom sektörüne de elektromekanik kilit sistemleri sağlayacağız. Bu pazarı çok önemsiyoruz."

Amerika'ya olan ihracatta da önemli bir artış yakaladıklarına işaret eden Mertöz, çok sayıda bayilik anlaşması yaptıklarını kaydetti.

Mertöz, aynı zamanda mekanik ve elektromekanik ürünlerin dünya genelindeki en büyük dağıtıcılarından biriyle de anlaşma imzaladıklarını aktararak, yeni anlaşmanın ABD'ye olan ihracatı 3 yıl içinde yüzde 10 artıracağını tahmin ettiklerini bildirdi.

Latin Amerika'ya da özel bir önem verdiklerine değinen Mertöz, bölge için bir satış organizasyonu oluşturduklarını ve Brezilya merkezli yapılanmaya Türkiye'den çalışan göndereceklerini ifade etti. Afrika'ya ihracatlarının ise zayıf olduğunu belirten Mertöz, "Bizim ürün satabilmemiz için ülkede bir sanayi olması gerekiyor. Bu nedenle Afrika'da Nijerya bizim için önemli, çünkü onlar kendi elektriğini tamamen jeneratörlerden üretiyorlar. O jeneratörlerin kilit sistemleri de Türkiye'den gidiyor." ifadelerini kullandı.

"2019'u yatırım yılı olarak ilan ettik"

Mertöz, jeneratörlerin artık tüm dünyada kabinler içine koyulduğunu ve bunun için de kilit ve menteşe ihtiyacı doğduğunu dile getirdi. Mertöz, Mesan olarak bu alanda dünya pazarının yarısına sahip oldukları bilgisini vererek, "Her iki jeneratörden birinde bizim kilit sistemlerimiz kullanılıyor. Üstelik bunu ucuz fiyat sunduğumuz için değil, değişen ihtiyaçlara uygun çözümler sunduğumuz için başardık." açıklamasını yaptı.

Mertöz, 2018'deki büyüme trendini bu sene de devam ettirmeyi hedeflediklerini belirterek, şunları ifade etti:

"Hem kapasite artırımı hem de mevcut sistemlerin iyileştirilmesi anlamında 2019'u yatırım yılı olarak ilan ettik. 2,5 milyon avroluk bir yatırım planlarken, bunu ikiye katlayıp 5 milyon avroya çıkardık. İhracatta yaşanan büyüme bizi teşvik etti ve bu kapsamda kapasite artırmak istiyoruz. Ayrıca dünya genelinde demir yollarında bir yenileme hareketinin yaşanıyor. Hepsini takip ediyoruz. Bu projelerde alt yüklenicilerle çalışıyoruz. Tayland ve Kore'deki demir yolu projelerine ürün verdik. Avusturya, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, Tayland ve Mısır'daki projelere de verdik ve vermeye devam edeceğiz. Türkiye'de de benzer projelerde yer alıyoruz."

Kaynak: AA