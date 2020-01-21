Çin'deki virüs salgını nedeniyle dünya genelinde önlem alınmaya başladı
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Çin'deki virüs salgını nedeniyle dünya genelinde önlem alınmaya başladı

Dünya Sağlık Örgütü'nün ölümcül virüsün yayılma ihtimalinin yüksek olduğunu açıklamasının ardından yetkililer harekete geçti.

21.01.2020 19:02 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:02
Çin'deki virüs salgını nedeniyle dünya genelinde önlem alınmaya başladı

Çin'in kentinde patlak veren SARS benzeri korona virüsü salgını nedeniyle bazı ülkeler Çin'den gelen yolcularla ilgili önlemler almaya başladı.


Dünya Sağlık Örgütü'nün ölümcül virüsün yayılma ihtimalinin yüksek olduğunu açıklamasının ardından yetkililer harekete geçti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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