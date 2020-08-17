Çin'deki 'üzgün kedi', sosyal medyada ilgi odağı oldu Çin'deki 'üzgün kedi', sosyal medyada ilgi odağı olduÇin, (DHA)- Çin'de bir bölge sakini tarafından videoya alınan sokak kedisi, sürekli olarak üzgünmüş gibi görünen bir surat ifadesine sahip olduğu için sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Çin'deki 'üzgün kedi', sosyal medyada ilgi odağı oldu

Çin, (DHA)- Çin'de bir bölge sakini tarafından videoya alınan sokak kedisi, sürekli olarak üzgünmüş gibi görünen bir surat ifadesine sahip olduğu için sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Kedinin videosunun, Chengdu şehrinde bir bölge sakini tarafından kayda alındığı tahmin ediliyor. Video ilk olarak Çin'de bir sosyal medya platformunda paylaşıldı, daha sonra benzersiz surat ifadelerine sahip olan kedileri yayınlayan bir hesap tarafından takipçilerine gösterildi. Bununla birlikte sürekli olarak üzgün bir surat ifadesiyle görünen 'Panda' lakaplı kedi binlerce sosyal medya kullanıcısının ilgi odağı haline geldi. Videonun yaklaşık 2 milyondan fazla görüntülendiği belirtildi.

Kaynak: DHA