Çin'deki Türk vatandaşlarını yurda getirecek askeri uçak Vuhan'dan havalandı
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Çin'deki Türk vatandaşlarını yurda getirecek askeri uçak Vuhan'dan havalandı

Koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşların tahliyesini yapacak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentinden yola çıktı.

01.02.2020 09:37 | Son Güncelleme: 01.02.2020 09:37
Çin'deki Türk vatandaşlarını yurda getirecek askeri uçak Vuhan'dan havalandı

Koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşların tahliyesini yapacak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentinden yola çıktı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını Sağlık Bakanlığı personelinin gözetiminde güvenli şekilde teslim alan uçağımız dönüş için Çin'in Vuhan kentinden havalandı." ifadeleri kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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