Çin'deki Türk vatandaşlarını getirmek üzere Vuhan'dan havalanan askeri uçak, yakıt ikmali için...
Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere Çin'in Vuhan kentinden havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, yakıt ikmali için Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a vardı.
01.02.2020 11:13 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:15
Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere Çin'in Vuhan kentinden havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, yakıt ikmali için Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a vardı.
Kaynak: AA