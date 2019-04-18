Çin'deki Toplama Kamplarında Türk Vatandaşları da mı Tutuluyor?

Uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanan Çin'deki Uygur toplama kamplarında Türkiye vatandaşlarının da olduğu iddia ediliyor.

Yabancı basında, çok sayıda Türk vatandaşının 2 yılı aşkın süredir Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içinde kaybolduğu, hatta Uygur toplama kamplarında tutulduğu haberleri gündeme geldi. Euronews.com'da Görüntüle