Çin'deki Toplama Kamplarında Türk Vatandaşları da mı Tutuluyor?
Uluslararası basında, çok sayıda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının 2 yılı aşkın süredir Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içinde kaybolduğu, hatta Uygur toplama kamplarında tutulduğu iddiası gündeme geldi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, TBMM’de soru önergesi verdi.
Uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanan Çin'deki Uygur toplama kamplarında Türkiye vatandaşlarının da olduğu iddia ediliyor.
Yabancı basında, çok sayıda Türk vatandaşının 2 yılı aşkın süredir Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içinde kaybolduğu, hatta Uygur toplama kamplarında tutulduğu haberleri gündeme geldi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com