Çin'deki Sıçuan depremi

Çin'deki Sıçuan depremi

Çin'in Sıçuan eyaletinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde 1 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı.

08.09.2019 10:48
Çin'deki Sıçuan depremi

Çin'in Sıçuan eyaletinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde 1 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı.

Çin Merkezi Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, ülkenin güneybatı kesiminde bulunan Sıçuan eyaletinin Neyciang kentine bağlı Veyyüen ilçesinde bu sabah meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

Depremden hemen sonra 4 şiddetinde artçı sarsıntıların yaşandığı bölgede 17 ev yıkılırken, 215 ev zarar gördü.

Kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bölgede deprem nedeniyle elektrik kesintileri de yaşandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et