Son dakika haber | Çin'deki sel felaketinin bilançosu artıyor: Can kaybı 51'e yükseldiYaklaşık 400 bin kişi güvenli bölgelere taşındı
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Son dakika haber | Çin'deki sel felaketinin bilançosu artıyor: Can kaybı 51'e yükseldiYaklaşık 400 bin kişi güvenli bölgelere taşındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre - Çin'deki sel felaketinin bilançosu artıyor: Can kaybı 51'e yükseldi Yaklaşık 400 bin kişi güvenli bölgelere taşındı Çin'in Henan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükselirken, yaklaşık 400 bin kişinin güvenli bölgelere...

- Çin'deki sel felaketinin bilançosu artıyor: Can kaybı 51'e yükseldi

Yaklaşık 400 bin kişi güvenli bölgelere taşındı

PEKİN - Çin'in Henan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükselirken, yaklaşık 400 bin kişinin güvenli bölgelere taşındığı bildirildi.

Çin'in Henan eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı selin bilançosu artıyor. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiği belirtilirken, devlet medyası bu sayının yalnızca eyaletin başkenti Zhengzhou'yu kapsadığını bildirdi. Zhengzhou'da yağışların şiddetini azalttığı, çamur ve enkaz yığınlarıyla kaplanan ev, iş yeri, cadde ve sokakların da temizlenmeye başlandığı aktarıldı. Kentte selin yol açtığı maddi kaybın ise yaklaşık 10 milyar doları bulduğu, yaklaşık 400 bin kişinin de güvenlik bölgelere taşındığı aktarıldı.

Öte yandan, ölümlerden 12'si Zhengzhou'da sel suları altında kalan metro tünelinde yaşanmıştı.

Son dakika haber | Çin'deki sel felaketinin bilançosu artıyor: Can kaybı 51'e yükseldiYaklaşık 400 bin kişi güvenli bölgelere taşındı
Son dakika haber | Çin'deki sel felaketinin bilançosu artıyor: Can kaybı 51'e yükseldiYaklaşık 400 bin kişi güvenli bölgelere taşındı
Son dakika haber | Çin'deki sel felaketinin bilançosu artıyor: Can kaybı 51'e yükseldiYaklaşık 400 bin kişi güvenli bölgelere taşındı
Son dakika haber | Çin'deki sel felaketinin bilançosu artıyor: Can kaybı 51'e yükseldiYaklaşık 400 bin kişi güvenli bölgelere taşındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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