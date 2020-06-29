Çin'deki sel felaketinin bilançosu: 12 ölü Çin'deki sel felaketinin bilançosu: 12 ölüTuba KARA, (DHA) Çin'in güneybatısında üç gün önce başlayan şiddetli yağış sel felaketine yol açtı.

Çin'deki sel felaketinin bilançosu: 12 ölü

Tuba KARA, (DHA) Çin'in güneybatısında üç gün önce başlayan şiddetli yağış sel felaketine yol açtı. Şiddetli yağışa bağlı sel ve toprak kayması sonucu, en az 12 kişi hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin de arandığı bildirdi.

Çin'in Siçuan eyaletindeki Mianning ve Yihai ilçelerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle bir 12 kişinin öldüğü, 10 kişinin de kaybolduğu bildirildi. Bölgeden 7 bin 705 kişi tahliye edildiği ifade edildi. Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, dün akşam yaptığı açıklamada, Haziran ayının başından bu yana yaşanan sel baskınında, 78 kişinin ölü veya kayıp olduğunu, 100 binden fazla evin zarar gördüğünü ve 3,5 milyar dolardan fazla ekonomik zarara neden olduğunu belirtti. Çin'in son yıllardaki en büyük sel felaketinin 2.000'den fazla kişinin öldüğü ve yaklaşık 3 milyon evin yıkıldığı 1998 yılında gerçekleştiği ifade ediliyor.

Kaynak: DHA