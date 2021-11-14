Çin'deki sarp kayalıklarda çöp toplama etkinliği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'deki sarp kayalıklarda çöp toplama etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Çin'deki sarp kayalıklarda çöp toplama etkinliği Çin'deki Wulingyuan Acil Kurtarma Ekibi sarp kayalıklardan aşağıya inerek çöp toplama etkinliği düzenledi.

- Çin'deki sarp kayalıklarda çöp toplama etkinliği

PEKİN - Çin'deki Wulingyuan Acil Kurtarma Ekibi sarp kayalıklardan aşağıya inerek çöp toplama etkinliği düzenledi.

Çin'de yakın zamanda kar amacı gütmeyen topluluk Wulingyuan Acil Kurtarma Ekibi tarafından bir eğitim gerçekleştirildi. Çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, özel kıyafetleri ve ekipmanlarıyla kayalıktan aşağıya inen ekip, çöpleri topladı.

Wulingyuan Acil Kurtarma Ekibi'nin UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde yer alan ve manzarasıyla nefes kesen Wulingyuan civarındaki sarp kayalıklarda düzenli olarak çöp topladığı da öğrenildi.

Çin'deki sarp kayalıklarda çöp toplama etkinliği

Çin'deki sarp kayalıklarda çöp toplama etkinliği

Çin'deki sarp kayalıklarda çöp toplama etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title