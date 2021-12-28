Çin'deki Sanayi Firmalarının Kar Artış Hızı Kasım Ayında Yavaşladı

Çin İstatistik Ofisi (NBS) tarafından 27 Aralık Pazartesi günü yayınlanan verilere göre, sanayi firmalarının karlarındaki artış Kasım ayında ciddi oranda yavaşladı.

Sanayi firmalarının karları Kasım ayında yıllık bazda %9, 0 artarak 126, 54 milyar dolar oldu. Ekim ayındaki yıllık artış oranı %24, 6 olmuştu.

Yılın ilk on bir ayı hesap edildiğinde, Ocak ile Kasım ayları arasındaki dönemdeki yıllık kar artışı %38, 0 oldu.

İstatistik Ofisi yetkilisi Zhu Hong, hükümetin Kasım ayında artan toptan satış fiyatlarını düşürmek için hamleler yaptığını ve bu sayede son kullanıcı ile doğrudan temas halindeki sanayi firmalarının üzerindeki maliyet yükünü bir miktar hafiflettiğini söyledi. Fakat bu politikaların madencilik ve ham madde gibi yukarı pazar sektöründe kabul edilen firmalara bir faydası olmadığını belirten Hong, bu sektör firmalarındaki düşük performansın genel karlılığı aşağı çektiğini sözlerine ekledi.

Açıklanan verilere göre, malların fabrika çıkış fiyatlarındaki enflasyon oranı Kasım ayında bir miktar azaldı. Burada da yine devlet müdahaleleri ve enerji kullanım kısıtlamalarının gevşetilmesi etkin rol oynadı.

Çin ekonomisi pandemi sürecinde geçen yıl güçlü bir toparlanma yaşamış, fakat bu trend, içinde bulunduğumuz 2021 yılında ivme kaybetmişti. Şu an ülke, gayrimenkul piyasasındaki finansal zayıflık, tedarik zincirlerindeki kırılmalar ve salgın kısıtlamaları nedeniyle azalan tüketim harcamaları gibi sorunlar nedeniyle çeşitli ekonomik kırılganlık unsurlarını bünyesinde barındırıyor.

İstatistik Ofisinin yaptığı karlılık çalışmasına, yıllık cirosu 20 milyon yuan ve üzerinde olan büyük firmaların dahil edildiği belirtildi.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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