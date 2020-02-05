: Çin'deki salgında ölü sayısı 490'a yükseldi

05.02.2020 09:30 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:41

Çin'de korona virüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 490'a yükseldi.

Çin'de yeni tip korona virüsü (2019-nCoV) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 490'a yükseldi. Salı günü 3 bin 971 yeni vaka ve 65 ölüm vakası kayıtlara geçerken, ölümlerin tamamının Hubei eyaletinde meydana geldiği bildirildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelindeki kesinleşmiş vaka sayısının ise 24 bin 324'e çıktığını duyurdu. Ayrıca, ülke genelinde toplam 892 kişinin yapılan tedavinin ardından taburcu edildiği aktarıldı. Yeni korona virüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı, Filipinler ve Hong Kong'da görülen iki ölüm vakasıyla birlikte toplam 492'ye çıktı.

Diğer yandan, Japonya'nın Yokohama Limanı'na demirleyen Diamond Princess adlı yolcu gemisinde yapılan testlerde 10 kişide korona virüsüne rastlandığı bildirildi. Japonya Sağlık Bakanlığı, testlerin devam ettiğini, yolcu ve mürettebattan oluşan 3 bin 700 kişinin gemide 14 gün boyunca karantina altında tutulacağını açıkladı.

(Cenk Özkömür/İHA)

Kaynak: İHA

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