- Çin'deki otomobil fuarında otonom araçlar öne çıktı

- Çin'deki otomobil fuarında otonom araçlar öne çıktı Çin'de pandemi dönemi gerçekleştirilen ilk otomobil fuarında otonom sürüş teknolojisi kullanılan araçlar öne çıktı.

- Çin'deki otomobil fuarında otonom araçlar öne çıktı

ŞANGHAY - Çin'de pandemi dönemi gerçekleştirilen ilk otomobil fuarında otonom sürüş teknolojisi kullanılan araçlar öne çıktı.

Çin'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının başlamasından bu yana dünyada ilk halka açık fuar gerçekleştirildi. Pandemi koşulları altında gerçekleştirilen 19. Şanghay Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı, diğer bir adıyla 2021 Şanghay Otomobil Fuarı'nda yeni teknolojiler dikkat çekti. Fuarda dünyanın önde gelen otomobil markaları yeni araçlarını tanıttı.

Otonom sürüş teknolojisi bu yılki otomobil fuarının öne çıkan teknolojilerden oldu. Şanghay'daki Yangshan Limanı'nda bulunan ağır yük kamyonları, başarılı bir şekilde Seviye 4 otonom sürüşü gerçekleştirdi.

SAIC-Iveco Hongyan Ticari Araç Limited Şirketi Pazarlama Müdürü Jiang Jianhua yaptığı açıklamada, "5G ve seviye 4 otonom sürüş teknolojilerini birleştiren elektrikli ağır yük kamyonları, araç-yol ve araç-araç koordinasyonunu sağlayabiliyor. Bunu yaparken de, operasyon verimliliğini optimize etmek ve gelecekte araç- yol koordinasyonunun büyük verilerini daha üst düzeyde entegre ederek yükseltmek için kendi kendine öğrenen bir yapay zeka ile çalışıyor" dedi.

Otonom sürüş teknolojisine yatırım yapan Alman şirketi Bosch da otomobil fuarda, seri üretilen Seviye 2 ve üstü otonom sürüş teknolojisini tanıttı. Bosh ayrıca oto fuarında Seviye 4 otomatik park etme teknolojisini tanıttı.

Bosch Çin Pazarlama ve İş Stratejisi Müdürü Feng Hao yaptığı açıklamada, "An itibarıyla Çin Otomotiv Mühendisleri Birliği tarafından Seviye 2 olarak tanımlanan yardımcı sürüş fonksiyonuna ulaştık. Aslında cihazlarımız piyasadaki 40'tan fazla seri üretilen modelde kullanılıyor. Dolayısıyla bu piyasanın trendiyle uyumlu. İleride Çin'in yol koşullarına uyum sağlamaya ve uygulamaları daha çok senaryoyu kapsayacak şekilde artırarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanacağız" diye konuştu.

Uzmanlara göre, 2025 yılına kadar Çin'de yeni üretilen seri üretim araçların yüzde 70'i seviye 3 otonom sürüşe ulaşabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı