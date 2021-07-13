Son dakika haberi | Çin'deki otel faciasında ölü sayısı 8'e yükseldi
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Son dakika haberi | Çin'deki otel faciasında ölü sayısı 8'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Çin'in Suzhou kentinde çöken otelin enkazında yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu 7 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 8'e yükseldi.

Çin'in Suzhou kentinde çöken otelin enkazında yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu 7 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 8'e yükseldi.

Çin'in Jiangsu eyaletindeki Suzhou kentinin Wujiang bölgesinde dün bir otelin ek binası çöktü. Dünden beri devam eden arama kurtarma çalışmalarında 7 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, faciada ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği belirtilirken, enkaz altındaki 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Enkaz altında kalan 23 kişiden 6'sının kurtarıldığı ve durumu stabil olan 5 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yapılan ön soruşturmaya göre, otel izinsiz yenileme çalışmaları sırasında yapılan bir hata nedeniyle çöktü. Kazanın nedenine ilişkin detaylı soruşturma ise sürüyor.

-İHA-

Son dakika haberi | Çin'deki otel faciasında ölü sayısı 8'e yükseldi
Son dakika haberi | Çin'deki otel faciasında ölü sayısı 8'e yükseldi
Son dakika haberi | Çin'deki otel faciasında ölü sayısı 8'e yükseldi
Son dakika haberi | Çin'deki otel faciasında ölü sayısı 8'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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