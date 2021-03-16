Çin'deki kum fırtınasının birçok bölgede yarına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor
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Çin'deki kum fırtınasının birçok bölgede yarına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor

16.03.2021 13:15 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:43
Çin'deki kum fırtınasının birçok bölgede yarına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi (ÇUMM), ülkenin kuzeybatısından başlayarak doğusundaki bölgelere kadar etkisini sürdürmesi beklenen kum fırtınası nedeniyle mavi alarm verildiğini duyurdu.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi (ÇUMM), ülkenin kuzeybatısından başlayarak doğusundaki bölgelere kadar etkisini sürdürmesi beklenen kum fırtınası nedeniyle mavi alarm verildiğini duyurdu.

ÇUMM'dan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Sincan Uygur ve İç Moğolistan özerk bölgelerinin yanı sıra orta ve doğu kesimindeki Hıbey, Şandong, Anhui, Hubey eyaletleriyle başkent Pekin'de yoğun kum fırtınası olduğu belirtildi.

Açıklamada, fırtınanın yarına kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi.

Halka, şiddetli rüzgar ve kum fırtınalarına karşı önlem almaları, sürücülere ise görüş mesafesinin azalmasına karşı hazırlıklı olmaları çağrısı yapılan açıklamada, mavi alarm verildiği ifade edildi.

Ülkenin başkenti Pekin'i dün etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi bir kilometreye kadar düşmüş, hava kirliliğini de artıran fırtınadan dolayı sarı alarm verilmişti.

Moğolistan'dan geldiği belirtilen kum fırtınası Pekin'de gökyüzü rengi sarıya dönmüş ve son yılın en güçlü fırtınası olduğu ifade edilmişti.

Kum fırtınası nedeniyle Moğolistan'da 9 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi kaybolmuştu. Fırtına Çin'in yanı sıra Güney Kore'yi de etkilemişti.

Çin'de hava kirliliği düzeyini belirten alarm sistemi mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere dört aşamadan oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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