Çin'deki koronavirüsün Doğu Türkistan'daki toplama kamplarına yayılması uyarısı
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Çin'deki koronavirüsün Doğu Türkistan'daki toplama kamplarına yayılması uyarısı

Uzmanlar, hızla yayılan ölümcül virüsün milyonlarca Uygur ve Müslüman azınlıklara mensup diğer kişilerin tutulduğu toplama kamplarında da akut enfeksiyon riski konusunda uyarıyor.

25.01.2020 14:27 | Son Güncelleme: 25.01.2020 14:27
Çin'deki koronavirüsün Doğu Türkistan'daki toplama kamplarına yayılması uyarısı

Çin'de ortaya çıkan ölümcül koronavirüs salgınının yetersiz sağlık ve temizlik koşullarına sahip 'daki toplama kamplarına sıçramasından endişe ediliyor.


Uzmanlar, hızla yayılan ölümcül virüsün milyonlarca ve Müslüman azınlıklara mensup diğer kişilerin tutulduğu toplama kamplarında da akut enfeksiyon riski konusunda uyarıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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