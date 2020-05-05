Çin?deki Humen Köprüsü?nde tehlikeli anlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çin?deki Humen Köprüsü?nde tehlikeli anlar

Çin?deki Humen Köprüsü?nde tehlikeli anlar
05.05.2020 17:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:44

? Çin'in Guangdong bölgesinde bulunan Humen Köprüsü'nde bugün şiddetli rüzgarla sallanma başladı.

? Çin'in Guangdong bölgesinde bulunan Humen Köprüsü'nde bugün şiddetli rüzgarla sallanma başladı. Köprü trafiğe kapatıldı.

Guangdong bölgesinde Pearl Nehri üzerinde bulunan ve 1997 yılında yapılan Humen Köprüsü, şiddetli rüzgarla sallanmaya başladı. 888 metrelik köprü, araç trafiğine kapatıldı.TACOMA KÖPRÜSÜ ÇÖKMÜŞTÜ

Tarihte daha önce 1940 yılında yapılan ABD'deki Tacoma Narrows Köprüsü, şiddetli esen rüzgarın etkisiyle sallanmaya başlamıştı. Tacoma Köprüsü, yaklaşık 3 saat sonra çöktü. Uzmanlar, orta şiddette esen rüzgarların aeroelastik çarpıntı üretmesi sonucu köprünün çöktüğünü belirledi ve tarih kitaplarına bir örnek olarak geçti.


- Çin

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

136 erkeğe ilaç verip bayılttıktan sonra tecavüz eden sapığa ağır ceza Haber
136 erkeğe ilaç verip bayılttıktan sonra tecavüz eden sapığa ağır ceza
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor Haber
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Hayvan kemikleriyle dolu pazara sadece büyücüler geliyor Haber
Hayvan kemikleriyle dolu pazara sadece büyücüler geliyor
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı Haber
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti Haber
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti
Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü Haber
Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti
Bisikletli maymunun küçük çocuğu kaçırma girişimine ait video, izleyenleri hayrete düşürdü
Bisikletli maymunun küçük çocuğu kaçırma girişimine ait video, izleyenleri hayrete düşürdü
Polisten kaçan zanlılar, yol kenarına 900 bin dolar para attı
Polisten kaçan zanlılar, yol kenarına 900 bin dolar para attı
253 bin insanın ölümüne sebep olan salgının çıkış noktasında vahşi hayvan satışı devam ediyor
253 bin insanın ölümüne sebep olan salgının çıkış noktasında vahşi hayvan satışı devam ediyor
Koronavirüsün 'mutlu oksijen yetmezliği' belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
Koronavirüsün "mutlu oksijen yetmezliği" belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı
Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı
Rus lider Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a madalya gönderdi
Rus lider Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a madalya gönderdi
ABD'nin en zengin adası, virüse karşı aldığı önlemlerle şaşırttı
ABD'nin en zengin adası, virüse karşı aldığı önlemlerle şaşırttı
'Normalleşme'nin başladığı İtalya'da halkın %62'si psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor
''Normalleşme''nin başladığı İtalya'da halkın %62'si psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi
ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi
Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılıyor! Cuma ve teravih namazlarına izin yok
Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılıyor! Cuma ve teravih namazlarına izin yok
Virüsün Avrupa'daki merkez üssünde 2 ay sonra ilk: Caddeler dolup taştı
Virüsün Avrupa'daki merkez üssünde 2 ay sonra ilk: Caddeler dolup taştı
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
İran'dan koronavirüs açıklaması: Sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruz
İran'dan koronavirüs açıklaması: Sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruz
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Trump: Ülkede, koronavirüs kaynaklı 80 ila 90 bin ölüm tahmin ediyoruz
Trump: Ülkede, koronavirüs kaynaklı 80 ila 90 bin ölüm tahmin ediyoruz
Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor
Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor
Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar
Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti
ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı
ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de 'katil arı' paniği: İnsanları öldürebiliyor
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de "katil arı" paniği: İnsanları öldürebiliyor
Dün koronavirüsten 47 kişinin hayatını kaybettiği İran'da bugünkü can kaybı 74 oldu
Dün koronavirüsten 47 kişinin hayatını kaybettiği İran'da bugünkü can kaybı 74 oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ozan Güven Türkan Şoray Gülşen Yüksel
Spor Can Bartu Arda Turan Ersun Yanal Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Futbolcu
Şu an buradasınız: Çin?deki Humen Köprüsü?nde tehlikeli anlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 18:01:05. #1.14#
title