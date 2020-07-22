Çin'deki Havalimanı'nda Etiyopya uçağı alev alev yandı Çin'in Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı'nda Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 777 tipi kargo uçağı alev alev yandı.

Çin'in Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı'nda Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 777 tipi kargo uçağı alev alev yandı.

Çin'in Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı'nda Etiyopya Hava Yolları'na ait uçak yandı. Korku dolu anların yaşandığı anlar kameraya yansıdı. Paniğe yol açan yangında Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 777 tipi kargo uçağı kullanılamaz hale gelirken olayda yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Yangının nedeni henüz bilinmezken kontrol altına alındığı ve soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi. - ŞANGHAY

Kaynak: İHA