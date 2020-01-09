Çin'deki gizemli pnömoni vakalarında yeni koronavirüs şüphesi
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Çin'deki gizemli pnömoni vakalarında yeni koronavirüs şüphesi

Çin'de en az 59 görülen gizemli pnömoni (zatürre) hastalığına neden olan virüsün, şiddetli akut solunum yolu sendromuna yol açan (SARS) virüsle aynı familyadan olduğu tahmin ediliyor.

09.01.2020 21:21 | Son Güncelleme: 09.01.2020 21:21
Çin'deki gizemli pnömoni vakalarında yeni koronavirüs şüphesi

Çin'de onlarca kişide görülen gizemli pnömoni (zatürre) hastalığına neden olan virüsün, şiddetli akut solunum yolu sendromuna yol açan (SARS) virüsle aynı familyadan olduğu tahmin ediliyor.


Konuyla ilgili araştırma yürüten bilim insanı Xu Jianguo, "ilk bulguların" hastalığa yeni bir koronavirüs türünün yol açtığına işaret ettiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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