Çin'deki geleneksel fener gösterilerinin bu yılki teması modern teknoloji

11.01.2020 21:22 | Son Güncelleme: 11.01.2020 21:22

Bahar Festivali olarak da bilinen Çin'de yeni yıl kutlamaları başladı.



Güneybatı Çin'in Sichuan eyaletindeki Deyang kentinde yapılan kutlamalar bu sene diğer yıllara oranla biraz farklı. Fener gösterisi Çin'de yerel halk için bahar şenliklerinin olmazsa olmazlarından. Fakat bu yıl geleneksel fener gösterilerine, hologram ve su ekranı projeksiyonu gibi modern teknoloji ürünü bir takım 'dokunuşlar' yapılmış. Euronews.com'da Görüntüle