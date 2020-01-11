Çin'deki geleneksel fener gösterilerinin bu yılki teması modern teknoloji
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Çin'deki geleneksel fener gösterilerinin bu yılki teması modern teknoloji

Çiin'de Bahar Festivali kapsamında düzenlenen Fener Gösterilerinde bu sene modern teknolojiden faydalanıldı.

11.01.2020 21:22 | Son Güncelleme: 11.01.2020 21:22
Çin'deki geleneksel fener gösterilerinin bu yılki teması modern teknoloji

Bahar Festivali olarak da bilinen Çin'de yeni yıl kutlamaları başladı.


Güneybatı Çin'in Sichuan eyaletindeki Deyang kentinde yapılan kutlamalar bu sene diğer yıllara oranla biraz farklı. Fener gösterisi Çin'de yerel halk için bahar şenliklerinin olmazsa olmazlarından. Fakat bu yıl geleneksel fener gösterilerine, hologram ve su ekranı projeksiyonu gibi modern teknoloji ürünü bir takım 'dokunuşlar' yapılmış. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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